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تصريحات مبابي قبل نهائي مونديال قطر تثير غضب اللاتينيين

الرياضة

تصريحات مبابي قبل نهائي مونديال قطر تثير غضب اللاتينيين
AFP
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أثارت تصريحات "قديمة" للنجم الفرنسي كيليان مبابي عن كرة القدم الأمريكية الجنوبية الجدل، وذلك قبل المواجهة النهائية المرتقبة من مونديال "قطر 2022" بين منتخبي فرنسا والأرجنتين.

وأعيد نشر مقابلة للمهاجم الفرنسي أجراها في مايو الماضي، وتحدث بها عن المرشحين للفوز بلقب كأس العالم 2022.

وقال مبابي حينما سئل عن المرشح للفوز باللقب: "فرنسا.. أعتقد أن البرازيل مرشحة أيضا وهو منتخب جيد. كما أن هناك العديد من المنتخبات الأوروبية أيضا".

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وتابع كيليان: "الميزة لدينا في أوروبا أننا نلعب دائما مباريات عالية المستوى وعندما نصل إلى كأس العالم نكون جاهزين. الأرجنتين والبرازيل ليس لديهما ذلك، فالكرة في أمريكا الجنوبية ليست متقدمة كما هو الحال في أوروبا. لذلك فالأوروبيون هم من يفوزون دائما بآخر بطولات كأس العالم".


وأثارت تلك التصريحات التي تم إعادة نشرها مع اقتراب المباراة النهائية حنق المشجعين في أمريكا الجنوبية، وسيحتفظ الكثيرون بفيديو المقابلة تحسبا لإعادة نشره عقب المباراة الختامية في حالة توجت الأرجنتين كبطل لمسابقة كأس العالم.

المصدر: "وسائل إعلام"

مونديال قطر

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