شاهد.. محمد صلاح يهز شباك ميلان في ختام كأس سوبر دبي 2022

تغلب فريق ليفربول الإنجليزي على ميلان الإيطالي (4-1) على استاد آل مكتوم بنادي النصر في ختام النسخة الأولى من كأس سوبر دبي 2022، لكنه خسر بركلات الترجيح بنتيجة (3-4).

وافتتح النجم المصري محمد صلاح التسجيل "للريدز" مبكرا في الدقيقة 5 من البداية.

ورد البلجيكي أليكسيس ساليميكريس بهدف التعادل ل"للروسونيري" عند الدقيقة 29 من زمن الشوط الأول.

وعاد ليفربول وتقدم مجددا قبل أربع دقائق من نهاية الشوط الأول، بتسديدة من خارج منطقة الجزاء للاعب الوسط الإسباني تياغو الكانتارا.

وأضاف المهاجم البديل الأوروغوياني داروين نونيس الهدفين الثالث والرابع عند الدقيقتين (82 و88) من زمن اللقاء.

وحسب نظام البطولة، يلجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح مهما كانت نتيجة الوقت الأصلي، وفاز ميلان 4-3 لينال نقطة واحدة، مقابل 3 نقاط للفريق الإنجليزي.

واكتفى ليفربول بالمركز الثالث للبطولة برصيد 3 نقاط، بعد خسارته في مباراته الأولى بنتيجة (1-3) أمام ليون الفرنسي، والذي حل ثانيا برصيد 4 نقاط.

بينما احتل ميلان المركز الأخير في الترتيب برصيد نقطة واحدة، بعد تعرضه للخسارة الثانية، بعد الأولى (1-2) أمام أرسنال الإنجليزي، الذي توج بلقب البطولة برصيد 8 نقاط.

ويستعد ليفربول لمواجهة مانشستر سيتي في 23 الحالي في ثمن نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بينما يلعب ميلان مع ساليرنيتانا في 4 يناير المقبل، ضمن الجولة السادسة عشرة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

المصدر: وكالات