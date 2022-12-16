الرجاء المغربي أم الأهلي المصري؟.. من سيشارك إلى جانب الوداد في مونديال الأندية؟

مع إعلان الاتحاد الدولي لكرة القدم، الجمعة، منح المغرب شرف استضافة مونديال 2023 للأندية، بدأت الأسئلة تطرح حول هوية النادي الإفريقي الثاني الذي سيشارك في البطولة إلى جانب الوداد.

وأعلن رئيس "الفيفا"، جياني إنفانتينو، بشكل رسمي في مؤتمر صحفي، إقامة النسخة القادمة لمونديال الأندية في المغرب، خلال الفترة بين 1 و11 فبراير 2023.

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وستقام البطولة بالنظام الاعتيادي بمشاركة ستة أندية وممثل عن الدولة المضيفة، علما بأن المتأهلين حتى الآن بعد تتويجهم ببطولاتهم القارية هم فلامنغو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، ريال مدريد الإسباني بطل أوروبا، الوداد البيضاوي المغربي بطل إفريقيا، سياتل ساوندرز الأمريكي بطل "الكونكاكاف" وأوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا.

ويتبقى فريق واحد لم يتم الإعلان عنه وستحدد هويته عندما يكشف "الفيفا" عن الصفة التي سيشارك فيها الواد المغربي في البطولة.

وضمن الوداد، المشاركة في كأس العالم للأندية، ولكن تبقى الصفة التي يشارك بها الفريق البيضاوي مثار جدل، خاصة وأنه بطل الدوري المغربي وحامل لقب دوري أبطال إفريقيا.

وفي حال مشاركة الوداد كبطل للدوري المغربي، سيلعب الأهلي المصري ممثلا عن قارة إفريقيا كونه حل وصيفا للوداد في دوري أبطال إفريقيا الموسم الماضي.

وفي حال مشاركة الوداد كبطل للقارة، سيلعب الرجاء ممثلا عن المغرب كونه وصيف النسخة الماضية للدوري المغربي.

ولكن موقع "هسبورت" المغربي، أكد نقلا عن مصادره، أن الوداد الرياضي سيكون الممثل الوحيد للمملكة المغربية في منافسات كأس العالم للأندية.

وأوضح ذات المصدر، أن الوداد الرياضي سيشارك بصفته ممثلا للبلد المنظم، على أن يعوضه وصيفه في دوري أبطال إفريقيا، الأهلي المصري، في المقعد الإفريقي.

واستبعد "هسبورت" أن يشارك فريق مغربي آخر في مونديال الأندية المقبل، إلى جانب الوداد.

المصدر: "هسبورت" + kooora