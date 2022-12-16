اعتقال مجموعة من اليمين المتطرف في فرنسا كانوا يخططون لمهاجمة مشجعي المغرب

اعتقلت الشرطة الفرنسية مجموعة من الأشخاص ينتمون لليمين المتطرف، كانوا يخططون لمهاجمة المشجعين المغاربة في شارع الشانزليزيه الشهير، الأربعاء الماضي.

وفازت فرنسا على المغرب 2-0، لتضرب موعدا مع الأرجنتين في المواجهة النهائية لمونديال "قطر 2022"، بينما سيواجه المغرب نظيره كرواتيا للمنافسة على الميدالية البرونزية.

وذكرت تقارير إخبارية أن المتهمين خططوا لمواجهة المشجعين المغاربة، حيث كانوا يستهدفون الذهاب إلى شارع الشانزليزيه الشهير الذي جرت به الاحتفالات الفرنسية بالفوز.

وتم حشد حوالي 10 آلاف شرطي في جميع أنحاء فرنسا، حيث تخشى السلطات أعمال شغب محتملة.

وقالت متحدثة باسم الشرطة الفرنسية، في تصريحات صحفية، إنه تم اعتقال 266 شخصا بعد أعمال عنف في أنحاء البلاد، من بينهم 167 فردا في العاصمة الفرنسية باريس.

French police arrested 40 fans last night on charges of carrying weapons and planning to attack Elysee Palace.

🔷Tip: fans accused of carrying weapons were arrested by plainclothes. pic.twitter.com/VtkhKdJcJ5 — Middle East News (@Draganov313) December 15, 2022

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وأشارت بعض التقارير إلى أن 40 شخصا من اليمين المتطرف ألقي القبض عليهم، بعضهم يحمل أسلحة طعن.

واندلعت اشتباكات في باريس بعد فوز المغرب على البرتغال، حيث تحولت الاحتفالات، التي تخللها التلويح بالأعلام وإطلاق أبواق السيارات، إلى أعمال عنف في الشوارع وتحطيم واجهات المتاجر، ما أجبر شرطة مكافحة الشغب على استخدام الغاز المسيل للدموع لتفريق مثيري الشغب.

المصدر: "وكالات"