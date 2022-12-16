شاهد.. رد فعل مورينيو عند سؤاله عن إمكانية تدريبه البرتغال خلفا لسانتوش المقال

رفض المدير الفني لفريق روما الإيطالي، البرتغالي جوزيه مورينيو، التعليق على التكهنات المحيطة بمستقبله وإمكانية انتقاله لتدريب منتخب بلده.

وأعلن الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، أمس الخميس، عن إقالة المدرب فرناندو سانتوش، بعد خروج البرتغال من الدور ربع النهائي لمونديال قطر إثر خسارتها أمام المغرب بهدف دون رد.

وذكرت بعض التقارير أن مورينيو قد يتولى تدريب البرتغال خلفا لسانتوش إلى جانب إشرافه في نفس الوقت على نادي روما.

ومع وصول مورينيو إلى البرتغال مع بعثة فريقه روما، حاولت وسائل الإعلام الاستفسار من المدرب الملقب بـ"لداهية"، إمكانية خلافته لسانتوش في تدريب منتخب البرتغال.

✈️ L’arrivo della #ASRoma in Portogallo 📍



🎥 I giornalisti lusitani assalgono #Mourinho, ma il tecnico giallorosso non risponde alle domande sulle voci che lo accostano alla panchina della nazionale portoghese 🇵🇹#Algarve#ritiroRomapic.twitter.com/db364iM7K2 — laroma24.it (@LAROMA24) December 15, 2022

ولكن مقطع الفيديو الذي انتشر على وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر فيه مورينيو وهو يتجاهل كل هذه الأسئلة، حيث رفض التعليق على الأمر واستمر في السير متجاهلا جميع الصحفيين.

المصدر: وكالات