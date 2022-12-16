الركراكي يعلن غياب نجم المنتخب المغربي عن مباراة كرواتيا

سيغيب مدافع وقائد المنتخب المغربي رومان سايس عن مباراة تحديد المركز الثالث في مونديال قطر السبت ضد كرواتيا، وذلك وفق ما أكد مدربه وليد الركراكي اليوم الجمعة في مؤتمر صحفي.

وبعد اضطراره لترك مباراة نصف النهائي ضد فرنسا في الدقيقة 21 بسبب إصابة كان تعرض لها في الفخذ الأيسر خلال الفوز على البرتغال 1-0 في الدور ربع النهائي، لن يكون سايس قادرا على خوض مباراة المركز الثالث ضد لوكا مودريتش ورفاقه.

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وأشار الركراكي بعد الخسارة أمام فرنسا إلى أنه سيقوم بتعديلات على تشكيلته لمباراة المركز الثالث من أجل منح بعض اللاعبين فرصة المشاركة، لكنه أوضح الجمعة أنه لن يجري تعديلات بالجملة لما يحمله ذلك من خطورة في مواجهة فريق مثل كرواتيا.

وتطرق الركراكي إلى إصابة سايس في مباراة فرنسا، قائلا "خسرنا قائدنا رومان سايس خلال اللقاء. خاطرنا به لكن الأمر كان يستحق المخاطرة. أردنا الذهاب إلى المعركة معه وهو في قيادة كتيبتنا".

وكشف "إنه مصاب ولدينا بعض اللاعبين المصابين الآخرين أيضا. سنتحقق من وضعهم اليوم. لقد دفعنا لاعبينا حقا إلى أقصى حدودهم، لكنهم ما زالوا يريدون الخروج غدا واللعب مرة أخرى".

وأكمل الركراكي مشددا "لكن لن نخاطر مع أي من لاعبينا. رومان سايس خارج (مباراة كرواتيا). ومع ذلك، أنا أثق بمجموعتنا، وأعلم أننا سنكون قادرين على تقديم كل ما لدينا غدا".

المصدر: أ ف ب