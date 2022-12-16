هل يغير احتجاج المغرب نتيجة مباراة "الأسود" وفرنسا؟.. الركراكي يوضح

تحدث مدرب منتخب المغرب، وليد الركراكي، عن لقاء كرواتيا في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر، وعن الاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المغربي ضد حكم مباراة "الأسود" وفرنسا.

وكشف الركراكي في مؤتمر صحفي عشية مواجهة كرواتيا المرتقبة غدا السبت، أنه تمت محاولة تجاوز الإقصاء القاسي من نصف النهائي أمام فرنسا (0-2)، مع التركيز على لقاء كرواتيا.

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وأضاف أن كرواتيا التي سبق لها أن واجهت المغرب في دور المجموعات لمونديال قطر (0-0)، ستكون مغايرة عن سابقتها في البطولة.

وقال الركراكي: "ليست مباراة المجموعات، ستكون أصعب بحكم أنها مباراة لتحديد المراكز لا لكسب النقاط، لذا ستكون مباراة مفتوحة بين الطرفين"، وأضاف: "ليست نهايتنا بالخروج من نصف النهائي، نحن نلعب من أجل المركز الثالث ومجموعة من المنتخبات الكبيرة ترغب في بلوغ ذلك.. نحن نقترب من طموح نيل لقب كأس العالم للمنتخبات الإفريقية في المستقبل".

وبخصوص الاحتجاج الذي تقدم به الاتحاد المغربي لكرة القدم أمس الخميس لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مواجهة "أسود الأطلس" وفرنسا في نصف النهائي، أوضح المدرب المغربي: "بادرة جيدة رغم أنها لن تغير من النتيجة، لكن على الأقل لإنصاف (سفيان) بوفال وتفادي البطاقة الصفراء التي تلقاها. صحيح أنه كانت هناك ضربة جزاء (لصالح المغرب ولم يحتسبها الحكم) لكن النتيجة حاليا لن تتغير".

المصدر: هسبريس