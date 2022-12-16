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سوء حظ لا يصدق.. مشجع راهن على فوز الأرجنتين بمونديال قطر لكن عليه الانتظار عاما كاملا!

الرياضة

سوء حظ لا يصدق.. مشجع راهن على فوز الأرجنتين بمونديال قطر لكن عليه الانتظار عاما كاملا!
AFP
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كشف موقع SportBible عن واقعة غريبة من نوعها لمشجع أرجنتيني غير محظوظ قام بالمراهنة على فوز بلاده بمونديال "قطر 2022" على حساب المنتخب الفرنسي.

وكان ينتظر هذا المشجع فوز الأرجنتين على الديوك في المباراة النهائية يوم الأحد القادم، من أجل الحصول على مبلغ يصل إلى 1200 يورو.

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إلا أنه تبين في النهاية أنه قام بوضع رهانه على فوز بلاده ببطولة كأس العالم للرغبي التي ستقام في 2023، لذلك سيكون عليه الانتظار لمدة عام للتعرف على نتيجة الرهان.

وقال أحد أصدقاء المشجع "المنحوس"، إن صديقه ظن أن قيمة الرهان كانت ضخمة بالنسبة له، لذلك تسرع في الاشتراك به دون الالتفات إلى نوع المسابقة.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني للرغبي لا يعتبر من المرشحين للفوز بكأس العالم في اللعبة، حيث تصب الترشيحات نحو انتصار إيرلندا أو فرنسا أو جنوب إفريقيا أو إنجلترا.

المصدر: goal

مونديال قطر

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