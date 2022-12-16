منتخب كرواتيا يتلقى ضربة موجعة قبل مواجهة المغرب

تلقى منتخب كرواتيا، ضربة قوية قبل المباراة الحاسمة ضد المغرب غدا السبت، لتحديد صاحب المركز الثالث في مونديال "قطر 2022".

وقال الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه في موقع "تويتر"، إن الظهير الأيمن الكرواتي جوسيب يورانوفيتش والذي لعب ضد الأرجنتين في لقاء نصف النهائي لمدة 70 دقيقة وهو مصاب في ربلة الساق، لن يتمكن من خوض مباراة المغرب.

Josip Juranović will not play the last, 3d place game with Croatia vs Morocco as he was on the pitch for 70’ vs Argentina despite calf injury. 🇭🇷 #Qatar2022



He will be back in 8/10 days — in the next weeks his future will be discussed as many clubs are keen on signing him. pic.twitter.com/LOvcaZfEBm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 16, 2022

وأضاف أن يورانوفيتش سيتعافى من الإصابة في غضون 8 إلى 10 أيام، وفي الأسابيع المقبلة ستتم مناقشة مستقبله، حيث تحرص العديد من الأندية على التعاقد معه.

المصدر: فابريزيو رومانو