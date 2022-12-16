فيروس غامض.. فرنسا تواجه خصما غير الأرجنتين في نهائي المونديال!

كشفت وسائل إعلام غربية، الخميس، عن إصابات داخل المنتخب الفرنسي، بفيروس غامض يتسبب بضيق في التنفس وارتفاع بدرجة حرارة الجسم، قبل يومين من نهائي مونديال قطر 2022.

وقال موقع "الآس" الإسباني، إن الثلاثي أوباميكانو ورابيو، كينجسلي كومان يعانون من فيروس غامض يسمى "فيروس الإبل".

وأضاف: "بسببه غاب الثلاثي عن مواجهة المغرب، في مباراة نصف نهائي المونديال".

🇫🇷😱 Alerta en Francia por el ‘virus del camello’: cae un tercer jugador



Deschamps confirmó que Coman también padece los mismos síntomas que Upamecano y Rabiot, que no pudieron jugar ante Marruecos por sus resfriados. https://t.co/VQACt51pJq — Diario AS (@diarioas) December 15, 2022

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وأشار الموقع الإسباني إلى أن الثلاثي المصاب عانى من نفس الأعراض ومن نزلات البرد، وحمى وانخفاض في درجات الحرارة، فيما تم عزلهم عن زملائهم بالمنتخب، لتفادي انتشار العدوى بين باقي طاقم المنتخب الفرنسي.

ويشار إلى أن الصحة العالمية حذرت في وقت سابق من انتشار متلازمة الإبل المعروفة باسم "متلازمة الشرق الأوسط التنفسية" أو "فيروس كورونا ميرس"، ويصاب البشر بهذه العدوى بواسطة المخالطة المباشرة أو غير المباشرة للإبل.

ولا يتسنى دائما التعرف في وقت مبكر على المرضى المصابين بعدوى الفيروس، لأن الأعراض المبكرة للفيروس غير محددة، شأنها شأن أنواع العدوى التنفسية الأخرى.

ويعتقد أن الفيروس المسبب للمرض متحور من عائلة كورونا نتيجة إصابة الإبل (الجمال) في منطقة الشرق الأوسط والصحراء العربية به.

ولا يوجد علاج حاسم للمرض، ويعتقد أن فيروس الإبل ينتشر في ظروف انتشار الإنفلونزا الموسمية، وذلك بسبب تزامن فترات الانتشار في معظم الدول التي انتشر فيها المرض، لكن المرض أصبح منتشرا في دول عدة خلال مواسم الإصابة بالبرد.

وسيبحث منتخب فرنسا، حامل اللقب، في مباراته ضد الأرجنتين بعد غد الأحد، ليكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962).

المصدر: arabicpost