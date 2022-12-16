منتخب فرنسا يتلقى أنباء سارة قبل مواجهة الأرجنتين

عاد لاعب الوسط أدريان رابيو والمدافع دايو أوباميكانو إلى تدريبات المنتخب الفرنسي، قبل ثلاثة أيام من نهائي مونديال قطر ضد الأرجنتين، فيما غاب كينغسلي كومان بسبب "فيروس طفيف".

وقال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم في بيان، أمس الخميس، إن كومان مهاجم بايرن ميونيخ الألماني "بقي في الفندق كإجراء احترازي" لكن "حالته لا تثير القلق بشأن نهائي الأحد".

وبعد غيابه عن الدور نصف النهائي ضد المغرب الأربعاء (2-0) للإصابة، عاد رابيو أمس الخميس، إلى التمارين خلال الحصة التي أقيمت خلف أبواب موصدة على ملعب جاسم بن حمد، مركز تدريب "الديوك" في الدوحة.

أوباميكانو الذي بقي على مقاعد البدلاء الأربعاء وحل بدلا منه ابراهيما كوناتيه، كان حاضرا أيضا في التدريبات.

أما اللاعبين الذين كانوا أساسيين ضد المغرب فخاضوا حصة خفيفة.

وسيبحث منتخب فرنسا، حامل اللقب، في مباراته ضد الأرجنتين بعد غد الأحد، ليكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962).

المصدر: وكالات