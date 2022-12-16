إنجاز غير مسبوق يحفز المغرب للفوز على كرواتيا

يترقب عشاق الكرة العربية والإفريقية، مواجهة المغرب المنتظرة أمام كرواتيا غدا السبت، في مباراة لتحديد المركزين الثالث والرابع في بطولة كأس العالم "قطر 2022".

وأنهى منتخب فرنسا، مغامرة المغرب في نصف نهائي كأس العالم، بالفوز عليه بهدفين دون رد، الأربعاء الماضي، بينما أطاحت الأرجنتين بكرواتيا بفوزها عليها بثلاثية دون رد.

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ويتطلع المغرب في لقاء الغد للظفر بالمركز الثالث والبرونزية، وإهداء قارة إفريقيا أول ميدالية في تاريخها بكأس العالم.

في المقابل، يطمح منتخب كرواتيا، الذي يتواجد في المربع الذهبي لكأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه والثانية على التوالي، للحصول على المركز الثالث.

وسبق للمنتخب الكرواتي الفوز بالميدالية البرونزية في نسخة 1998 بفرنسا، قبل أن يفاجئ الجميع في النسخة الماضية بحصوله على مركز الوصافة.

المصدر: وكالات