ماكرون لن يستقبل نجوم المنتخب الفرنسي بقصر الإليزيه الاثنين في حال فوزهم بمونديال قطر

لن يكون الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حاضرا في باريس الاثنين، سواء ربح منتخب بلاده نهائي مونديال قطر 2022 أم خسر أمام المنتخب الأرجنتيني.

وسيتوجه ماكرون إلى الدوحة، الأحد، لحضور النهائي، ولن يعود في اليوم التالي.

ففي حال فاز الديوك على فريق الأرجنتين، في استاد لوسيل، سيعود المنتخب الفرنسي إلى باريس، لكن ماكرون لن يكون قادرا على الترحيب بهم في قصر الإليزيه الاثنين، وفق ما ذكرت القناة التلفزيونية الفرنسية، "بي أف أم".

إلا أن الاستقبال التقليدي لن يلغى، كونه من الممكن أن يحدث في وقت لاحق.

Emmanuel Macron : « Comme on dit, jamais deux sans trois. Didier Deschamps est là, avec sa baraka et son talent, et on sera tous là derrière. Donc on la gagne. » 🇫🇷 pic.twitter.com/AitKeHrsG9 — Actu Foot (@ActuFoot_) December 15, 2022

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ويزدحم جدول أعمال الرئيس الفرنسي بداية الأسبوع المقبل، فسيزور القوات الموجودة على حاملة الطائرات شارل ديغول، وسيشارك الثلاثاء في قمة بغداد بالأردن.

وأعلن وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين أن قمة إقليمية ثانية حول العراق ستعقد في عمان في 20 ديسمبر الجاري، متوقعا مشاركة إيران وتركيا فيها.

وأكد ماكرون، خلال مؤتمر صحفي، رغبته في الترحيب على طائرته المتجهة إلى قطر باللاعبين المصابين الذين لم يتمكنوا من المشاركة في بطولة العالم، ومنهم كريم بنزيما، ونغولو كانتي، وغيرهما.

وزار ماكرون قطر، مساء الأربعاء، لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي والتي فاز فيها المنتخب الفرنسي، ويعود إلى الدوحة الأحد لمشاهدة المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

المصدر: "وكالات"