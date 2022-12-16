ثلاثي إنجليزي يتسابق لخطف نجم "أسود الأطلس"

بات لاعب الوسط المغربي عز الدين أوناحي على رادار بعض الأندية الأوروبية عقب أدائه اللافت في مونديال "قطر 2022" لكرة القدم.

وبعد ظهور تقارير تفيد باهتمام برشلونة بضم أوناحي، كشفت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن انضمام 3 أندية إنجليزية للسباق.

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وأشارت إلى أن ليستر سيتي، ولفرهامبتون ووست هام يونايتد، يرغبون في التعاقد مع عز الدين أوناحي صاحب الـ22 عاما.

ويرغب أنجيه الفرنسي في الحصول على 20 مليون جنيه إسترليني على الأقل، نظير التخلي عن الدولي المغربي خلال الفترة المقبلة.

وانهالت الإشادات على أوناحي، من كل حدب وصوب، وكان أبرزها من المدرب الإسباني لويس إنريكي الذي أبدى فريقه السابق برشلونة اهتمامه بالتعاقد مع الواعد المغربي حسب صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية.

المصدر :"وسائل إعلام"