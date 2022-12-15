حكيمي يوجه رسالة مؤثرة للمغاربة عقب خسارة "أسود الأطلس" من فرنسا

وجه أشرف حكيمي، نجم منتخب المغرب رسالة مؤثرة لجماهير "أسود الأطلس"، بعد الخسارة من فرنسا بهدفين نظيفين في نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022".

وكتب حكيمي على حسابه في موقع "إنستغرام": "لم ندخر جهدا من أجل تحقيق حلم هذا الفريق وحلم المغاربة وكل من ساندنا. الحلم انتهى في دور نصف النهائي، لكن لا يمكن إلا أن نكون فخورين بما حققناه في هذا المونديال".

وتابع الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان: "لقد قاتلنا حتى النهاية وخرجنا برأس مرفوع.. سنستمر في العمل وفي بذل كل جهدنا من أجل هذا الوطن".

وأتم: "شكرا لكم جميعا لمساندتكم لنا خلال هذا المونديال. نحبكم. ديما المغرب ديما".

وسيلتقي المنتخب المغربي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع كرواتيا بعد غد السبت، فيما تلعب فرنسا ضد الأرجنتين لتحديد بطل مونديال "قطر 2022".

المصدر: RT