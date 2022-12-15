الركراكي يكشف عن المنتخب الذي سيشجعه في نهائي مونديال قطر

قال وليد الركراكي المدير الفني لمنتخب المغرب، إنه يتمنى تتويج المنتخب الفرنسي بلقب مونديال قطر من أجل نجمه كيليان مبابي.

وأضاف الركراكي في تصريحات أدلى بها بعد خسارة المغرب أمام فرنسا في نصف النهائي بهدفين دون رد أمس الأربعاء، أنه معجب جدا بمبابي وما يقدمه من أداء مذهل سواء مع فريقه باريس سان جيرمان أو مع منتخب فرنسا.

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وشبه الركراكي، مبابي، بأسطورة كرة القدم البرازيلية، بيليه، مؤكدا أنه يسير على خطاه، إذا حقق لقبين على مستوى كأس العالم على التوالي.

وأكد الركراكي المولود في فرنسا أنه يحمل الجنسية الفرنسية إلى جانب المغربية، لكنه يرى أن الحظوظ متساوية بين فرنسا والأرجنتين في نهائي مونديال قطر الذي سيجمع بين المنتخبين الأحد المقبل.

ويتطلع مبابي البالغ عمره 23 عاما، لقيادة منتخب فرنسا للاحتفاظ باللقب الذي توج به "الديوك" في المونديال الماضي بروسيا عام 2018، علما بأن مبابي كان من أكبر المساهمين في تتويج فرنسا في روسيا.

وفي حال تتويج فرنسا على حساب الأرجنتين في مباراة الأحد، فسيصبح منتخب فرنسا ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل مع أسطورتها بيليه (1958 و1962).

المصدر: sport.le360.ma