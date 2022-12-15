نائب سفير فرنسا لدى عمان ناشد "المشجع المنحوس" ارتداء هذا القميص قبل مباراة المغرب (فيديو)

ظهر العماني محمد الحجري المعروف بـ"المشجع المنحوس" والملقب بـ"ماجومبا" بقميص المنتخب الفرنسي، نصرة للمغرب قبل المباراة بينهما مساء أمس الأربعاء في نصف نهائي مونديال قطر.

ودعا الآلاف من المشجعين المغاربة، "ماجومبا" ارتداء قميص المنتخب الفرنسي، حتى يجلب "النحس" الحظ السيء "للديوك"، ويبلغ "أسود الأطلس" المباراة النهائية لمونديال قطر 2022.

وبالفعل ارتدى "المشجع المنحوس" قميص "الديوك" ولكن "نحسه" لم يفعل فعلته هذه المرة، فخسر منتخب المغرب أمام فرنسا بهدفين من دون رد، مساء أمس الأربعاء، على استاد "البيت" بمدينة الخور.

ولو سمع "ماجومبا" مناشدة نائب السفير الفرنسي بسلطنة عمان لحفظ ماء وجهه، فقد دعا المسؤول الفرنسي "المشجع المنحوس" في فيديو ساخر، وبموجب ما وصفه بالصداقة بين فرنسا وسلطنة عمان، أن يرتدي قميصا أبيض اللون مثل قلبه، في إشارة إلى الوقوف على الحياد.

ولكن "ماجومبا" انحاز للمغرب وسمع الإعلامي المغربي الرياضي المعروف، أشرف بن عياد، الذي توسل إليه لارتداء قميص فرنسا.

خلاص اعطيته فلوس قميص فرنسا 😃 pic.twitter.com/vMv34a8S0e — Achraf Ben Ayad (@Benayadachraf) December 13, 2022

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وظهر الصحفي المغربي وفي يده ورقة نقدية تبدو أنها 50 يورو، وهو يطلب من "المشجع المنحوس" شراء قميص "الديوك" الفرنسية لارتدائه في مباراته أمام المغرب حتى يجلب للأوروبيين الحظ السيئ، وبالفعل ارتدى "ماجومبا" قميص "الديوك" لكن النتيجة جاءت عكسية.

وسيواجه منتخب المغرب نظيره الكرواتي وصيف بطل مونديال "روسيا 2018"، في مباراة المركز الثالث لمونديال قطر 2022، يوم السبت المقبل، على استاد خليفة الدولي بالعاصمة الدوحة.

بينما ضرب منتخب فرنسا موعدا في النهائي مع المنتخب الأرجنتيني مساء يوم الأحد المقبل، على استاد "لوسيل".

المصدر: وسائل إعلام