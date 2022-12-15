أول تحرك رسمي للاتحاد المغربي ضد حكم مباراة "الأسود" وفرنسا

احتج الاتحاد المغربي لكرة القدم رسميا لدى الاتحاد الدولي للعبة "فيفا"، على الأخطاء التحكيمية التي شهدتها مواجهة "أسود الأطلس" وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر أمس الأربعاء.

وقال الاتحاد المغربي في بيان نشره على موقع: "احتجت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم​ بقوة على تحكيم​ مباراة المنتخب المغربي​ أمام المنتخب الفرنسي، بقيادة السيد سيزار أرتورو راموس بالازويلوس، جاء ذلك​ في رسالة إلى الهيئة المختصة​ تضمنت الحالات التحكيمية التي​ حرمت المنتخب المغربي من ضربتي جزاء واضحتين بشهادة المختصين في التحكيم مستغربة في نفس الوقت من عدم​ تنبيه غرفة الفار لذلك​".

وأضاف البيان: "تؤكد الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أنها لن تتوانى في الدفاع عن حقوق منتخبنا مطالبة بالإنصاف في اتخاد الإجراءات​ اللازمة بشان الظلم التحكيمي الذي مورس على المنتخب المغربي في مباراته ضد المنتخب الفرنسي، برسم نصف نهاية كأس العالم".

تجدر الإشارة إلى أن المباراة انتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد لتتأهل للنهائي حيث ستواجه الأرجنتين الأحد المقبل.

المصدر: الاتحاد المغربي لكرة القدم