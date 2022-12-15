ماذا قال مدرب ونجوم منتخب فرنسا بعد فوزهم على المغرب؟

أعرب المدرب ديدييه ديشان ومعظم نجوم منتخب فرنسا عن سعادتهم بفوزهم على المنتخب المغربي وتأهلهم لنهائي مونديال "قطر 2022".

وقال ديشان بعد المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء وانتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد: "هناك عاطفة وفخر. من الواضح أنها كانت جولة مهمة (من مشوار اللقب) اليوم (أمس)، وستكون هناك جولة أخيرة (الأحد في النهائي). لقد كنا معا لمدة شهر، لم يكن الأمر سهلا أبدا لكن ها نحن. لقد كانت فرحة حتى الآن وتمت مكافأة اللاعبين وكذلك المجموعة بأكملها".

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أما قائد منتخب فرنسا، الحارس هوغو لوريس فقال لقناة "بي إن سبورتس": "نحن راضون جدا عن العمل الذي أنجزناه. منحنا أنفسنا فرصة جعل المنتخب الفرنسي يدخل في تاريخ كرة القدم بنهائي ثان خلال أربعة أعوام. على الرغم من أن كل شيء لم يكن مثاليا، إلا أننا كنا أقوياء في اللحظات المهمة".

وأضاف: "عرفنا كيف نعاني في بعض الأحيان والآن علينا الاستفادة من هذه الأمسية لبدء التعافي.. لنكون في حالة جيدة الأحد".

وأتم: "(النهائي؟) إنه نهائي كبير، هناك كل مكونات النهائي الكبير. الأرجنتين فريق رائع. لقد أظهروا مدى قدرتهم التنافسية طوال هذه البطولة وإضافة إلى ذلك لديهم هذا اللاعب (ليونيل ميسي) الذي دون اسمه في تاريخ رياضتنا. لكنني أعتقد أننا نملك أيضا الأسلحة للرد وسيتعين علينا أن نجلب هذه المواجهة لصالحنا".

أما المهاجم أنطوان غريزمان فقال: "قبل أربعة أعوام، بعد المباراة ضد بلجيكا (الفوز 1-0 في نصف النهائي) بكيت، لكنني الآن أكثر تركيزا منذ الآن على يوم الأحد (المباراة النهائية ضد الأرجنتين). بدلا من الاحتفال بالنهائي، نحن هنا وأقدامنا على الأرض، نحن مركزون على التعافي جيدا والاستعداد لمباراة الأحد. لقد أعجبني المغاربة، لقد عملوا بشكل جيد للغاية من الناحية التكتيكية والدفاعية والهجومية. بعد الاستراحة، تسببوا بالكثير من المشاكل. لقد كان دخول ماركوس (تورام) جيدا لنا، فقد سمح بوجود المزيد من الأشخاص لمساعدة تيو (هرنانديز) في الدفاع (على الجانب الأيسر)".

ومن جانبه قال الظهير الأيسر، تيو هرنانديز لقناة "تي اف 1": "إنه أمر لا يصدق أن تلعب نهائيين تواليا. قمنا بعمل كبير. ستكون مباراة كبيرة (ضد الأرجنتين في النهائي). سنعمل من أجل محاولة الفوز بالنهائي. أفكر بأخي (المصاب لوكا هرنانديز) وأمل أن يتمكن من حضور النهائي. تحدثت مع أخي على الهاتف، إنه سعيد جدا مني ومن الفريق. كان الأمر لا يصدق في غرفة الملابس، لقد غنينا جيدا ورقصنا جيدا. كان علينا العمل بشكل جيد ضد فريق جيد (المغرب). سنستعيد عافيتنا لنكون جاهزين تماما لهذا النهائي".

المصدر: أ ف ب