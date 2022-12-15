سان جيرمان يعلق على مواجهة ميسي ومبابي في نهائي مونديال قطر

يشهد نهائي مونديال قطر مواجهة من نوع خاص بين النجمين الأرجنتيني ليونيل ميسي والفرنسي كيليان مبابي، ثنائي فريق باريس سان جيرمان، وذلك حينما يلتقي منتخبا بلديهما الأحد المقبل.

ونشر حساب نادي باريس سان جيرمان في موقع "تويتر"، صورة معدلة لمبابي وميسي وأمامهما مجسم كأس العالم، وكتب قائلا: "نحن فخورون".

ويأمل ميسي (35 عاما)، الفائز بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم سبع مرات (رقم قياسي)، في تحقيق بطولة كأس العالم للمرة الأولى في مسيرته، وفي ظهوره المونديالي الأخير في البطولة التي تستضيفها قطر.

ويرى الكثيرون أن الأرجنتيني يستحق الفوز بكأس العالم قبل تعليق حذائه، لتكريس نفسه كواحد من أعظم لاعبي كرة القدم إن لم يصبح أعظمهم على الإطلاق.

في المقابل، يتطلع مبابي البالغ عمره 23 عاما، لقيادة منتخب فرنسا للاحتفاظ باللقب الذي توج به فريق المدرب ديدييه ديشان في المونديال الماضي بروسيا عام 2018، علما بأن مبابي كان من أكبر المساهمين في تتويج "الديوك" في روسيا.

ويتقاسم ميسي ومبابي حاليا صدارة ترتيب هدافي مونديال قطر، برصيد خمسة أهداف لكل منهما.

المصدر: RT