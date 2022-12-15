في الحزن قبل الفرح.. لقطة جميلة للاعبي المغرب بعد خسارتهم أمام فرنسا (فيديو)

شهدت مباراة المغرب ضد فرنسا في نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، لقطة جميلة للاعبي "أسود الأطلس".

فعلى الرغم من خسارتهم بهدفين دون رد، توجه لاعبو المنتخب المغربي عقب المباراة لتحية جماهيرهم التي احتشدت في مدرجات ملعب "البيت"، في مدينة الخور القطرية، قبل أن يقوموا بالسجود شكرا لله، في لقطة أثارت الإعجاب والإشادة على مواقع التواصل الاجتماعي.

سجود لاعبي المغرب بعد الخروج من كأس العالم ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/XBLDNvNL8t — Celebs Arabic (@CelebsArabic) December 14, 2022

سجود لاعبي منتخب المغرب بعد الخروج من كأس العالم 💔 pic.twitter.com/JwHwHiSuMS — Screen Mix (@ScreenMix) December 14, 2022

سجود لاعبي المغرب رغم الخسارة ❤️🇲🇦 pic.twitter.com/eHKOZzojud — WHR (@whrumor) December 14, 2022

وكان المنتخب المغربي حقق إنجازا تاريخيا بوصوله لنصف نهائي مونديال قطر، حيث بات أول منتخب عربي وإفريقي يبلغ هذا الدور في كأس العالم.

وسيلتقي المنتخب المغربي في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع مع كرواتيا بعد غد السبت.

المصدر: RT