"المسامح كريم".. البلوشي يعتذر من الإمارات خلال تعليقه على مباراة المغرب وفرنسا (فيديو)

استغل المعلق الرياضي العماني، خليل البلوشي، تعليقه على لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، ليقدم اعتذاره للإمارات على تصريحات سابقة له أدلى بها خلال مباراة قطر والإمارات.

وقال البلوشي خلال تعليقه على المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء وانتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد: "في الدور نصف النهائي ولكن في بطولة أكبر وأمام حضور أكبر أقدم اعتذاري والله الذي لا إله إلا هو لم أقصد الإساءة في ذلك اليوم ولم أتعمده ولا أحمل في قلبي إلا الحب والاحترام والتقدير للإمارات وحكومتها وأهلها".

المعلق الخليجي @khalilalbalush1 المميز خليل البلوشي يعتذر للإمارات قيادةً وشعباً بيض الله وجهك يبومشاري والإنسان غير معصوم من الخطأ جل من لايخطئ . #فرنسا_المغرب🤍 pic.twitter.com/WgHOM4p4Gl — حمود القحطاني (@hamoud_1010) December 14, 2022

وتابع قائلا: "عفا الله عما سلف وأنتم بلد التسامح والمسامح كريم، صفحة جديدة وطويت أو انتهت صفحة ونفتح بعدها صفحة جديدة بحول الله".

بسبب هذا المقطع اعتذار المعلق العماني البلوشي



للاماراتيين اليوم #فرنسا_المغربpic.twitter.com/bElAS3omMp — حامد المعاوي (@hamed4343) December 14, 2022

وكان البلوشي تعرض لانتقادات لاذعة من قبل الإماراتيين خلال تعليقه على مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي بطولة كأس آسيا لعام 2019 والتي انتهت بفوز كاسح للقطرين بنتيجة 4-0، وقال حينها البلوشي خلال تعليقه على الهدف الثالث الذي سجله حسن الهيدوس: "الهيدوس داش عليهم دوس".

المصدر: مواقع التواصل