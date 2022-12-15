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"المسامح كريم".. البلوشي يعتذر من الإمارات خلال تعليقه على مباراة المغرب وفرنسا (فيديو)

الرياضة

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استغل المعلق الرياضي العماني، خليل البلوشي، تعليقه على لقاء المغرب وفرنسا في نصف نهائي المونديال، ليقدم اعتذاره للإمارات على تصريحات سابقة له أدلى بها خلال مباراة قطر والإمارات.

وقال البلوشي خلال تعليقه على المباراة التي أقيمت أمس الأربعاء وانتهت بفوز فرنسا بهدفين دون رد: "في الدور نصف النهائي ولكن في بطولة أكبر وأمام حضور أكبر أقدم اعتذاري والله الذي لا إله إلا هو لم أقصد الإساءة في ذلك اليوم ولم أتعمده ولا أحمل في قلبي إلا الحب والاحترام والتقدير للإمارات وحكومتها وأهلها".

وتابع قائلا: "عفا الله عما سلف وأنتم بلد التسامح والمسامح كريم، صفحة جديدة وطويت أو انتهت صفحة ونفتح بعدها صفحة جديدة بحول الله".

وكان البلوشي تعرض لانتقادات لاذعة من قبل الإماراتيين خلال تعليقه على مباراة الإمارات وقطر في نصف نهائي بطولة كأس آسيا لعام 2019 والتي انتهت بفوز كاسح للقطرين بنتيجة 4-0، وقال حينها البلوشي خلال تعليقه على الهدف الثالث الذي سجله حسن الهيدوس: "الهيدوس داش عليهم دوس".

المصدر: مواقع التواصل

مونديال قطر

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