المشجع "المنحوس".. 50 يورو وقميص فرنسا فخسر المغرب

بعد أن بات حديث وسائل الإعلام، يبدو أن العماني محمد الحجري المعروف باسم "المشجع المنحوس"، قد يفقد أو يتخلص من هذا اللقب بعد خسارة المغرب أمام فرنسا في نصف نهائي مونديال قطر.

وتلقى الحجري آلاف الطلبات من قبل المشجعين المغاربة قبل مواجهة المغرب ضد فرنسا أمس الأربعاء، بارتداء قميص المنتخب الفرنسي حتى يجلب لـ"الديوك" الحظ السيئ ويبلغ "أسود الأطلس" المباراة النهائية لمونديال قطر، وذلك بعد خسارة تسعة منتخبات سبق لهذا المشجع أن ارتدى قميصها قبل مبارياتها في كأس العالم.

وفي مقطع فيديو طريف تم تداوله على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ظهر الإعلامي المغربي الرياضي المعروف، أشرف بن عياد، وهو يتوسل للحجري لارتداء قميص فرنسا.

وظهر الصحفي المغربي في يده ورقة نقدية تبدو أنها 50 يورو، وهو يطلب من "المشجع المنحوس" شراء قميص "الديوك" الفرنسية لارتدائه في مباراة الأمس حتى يجلب لهم الحظ السيئ.

وبالفعل، ظهر المشجع العماني قبل انطلاق مواجهة المغرب وفرنسا بالقميص الأزرق، ولكن ذلك لم يجنب "أسود الأطلس" تكبد الخسارة بهدفين دون رد.

المصدر: مواقع التواصل