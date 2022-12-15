ماكرون يدافع عن زيارته إلى قطر لدعم المنتخب الفرنسي في المونديال

دافع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس عن قراره زيارة قطر لدعم المنتخب بلاده خلال المونديال، رغم الاتهامات والمزاعم التي تربط الدولة الخليجية بالفساد في البرلمان الأوروبي.

وزار ماكرون قطر مساء الأربعاء لمشاهدة مباراة فرنسا والمغرب في الدور نصف النهائي والتي فاز فيها منتخب "الديوك" بهدفين دون رد، وسيعود إلى الدوحة الأحد لمشاهدة المباراة النهائية أمام الأرجنتين.

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وقال ماكرون الذي توجه بعد متابعته لقاء المغرب وفرنسا إلى بروكسل للمشاركة في قمة الاتحاد الأوروبي "أتحمل بالكامل" مسؤولية زيارة قطر.

وأضاف "دعمت قبل أربعة أعوام المنتخب الفرنسي في روسيا، وأنا أدعمه في قطر".

المصدر: أ ف ب