بايدن مقيما أداء المنتخب المغربي: أوجز يا بايدن.. هناك مباراة بعد قليل

لم يكتف الرئيس الأمريكي جو بايدن باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة بواشنطن أمس، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بأداء "أسود الأطلس" خلال البطولة.

وقال بايدن عبر "تويتر" بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل صفر، "لقد كان شرفا عظيما أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي (عزيز) أخنوش. بغض النظر عن الفريق الذي تشجعه، فإن ما حققه هذا الفريق رائع".

وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالسا على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبث المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين.

It was a great honor to watch today’s World Cup match alongside Prime Minister Akhannouch of Morocco.



No matter who you’re rooting for, it was remarkable to watch how much this team has been able to achieve. pic.twitter.com/5kC4zkT1HQ — President Biden (@POTUS) December 14, 2022

وقبل أن يأخذ "استراحة" كرة القدم هذه، حرص الرئيس الأمريكي على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حد كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.

وقال جو بايدن أمام حوالي خمسين رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا جورج وياه نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه تيم مع المنتخب الأمريكي، "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".

ولم يدم خطابه إلا نحو 17 دقيقة، وانتهى في الساعة 14,04.

المصدر: أ ف ب