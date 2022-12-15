 
مباشر

بايدن مقيما أداء المنتخب المغربي: أوجز يا بايدن.. هناك مباراة بعد قليل

الرياضة

بايدن مقيما أداء المنتخب المغربي: أوجز يا بايدن.. هناك مباراة بعد قليل
AP
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/udfk

لم يكتف الرئيس الأمريكي جو بايدن باختصار خطابه خلال قمته مع قادة أفارقة بواشنطن أمس، بل شاهد أيضا مباراة المغرب وفرنسا في مونديال قطر وأشاد بأداء "أسود الأطلس" خلال البطولة.

وقال بايدن  عبر "تويتر" بعد مباراة نصف النهائي التي انتهت بفوز فرنسا بهدفين مقابل صفر، "لقد كان شرفا عظيما أن أشاهد المباراة إلى جانب رئيس الوزراء المغربي (عزيز) أخنوش. بغض النظر عن الفريق الذي تشجعه، فإن ما حققه هذا الفريق رائع". 

وأرفق تغريدته بصورة تظهره جالسا على كرسي ويحيط به قادة آخرون وأمامهم شاشة تبث المباراة عندما كانت النتيجة 1-0 لصالح الفرنسيين.

وقبل أن يأخذ "استراحة" كرة القدم هذه، حرص الرئيس الأمريكي على تناول المباراة في خطابه أمام جمهور متعاطف إلى حد كبير مع أول فريق إفريقي يصل إلى هذه المرحلة من كأس العالم.

وقال جو بايدن أمام حوالي خمسين رئيس دولة وحكومة من بينهم رئيس ليبيريا جورج وياه نجم كرة القدم السابق الذي يلعب ابنه تيم مع المنتخب الأمريكي، "أعلم أنكم تقولون لأنفسكم أوجز يا بايدن، هناك مباراة نصف نهائي بعد قليل، أدرك ذلك".

ولم يدم خطابه إلا نحو 17 دقيقة، وانتهى في الساعة 14,04.

المصدر: أ ف ب

مونديال قطر

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا