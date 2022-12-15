اشتباكات عنيفة في مونبيلييه بين مشجعي فرنسا والمغرب.. وأنباء عن مصرع فتى (فيديو)

اندلعت اشتباكات في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي مونديال "قطر 2022".

وأكدت الشرطة الفرنسية مقتل فتى دهسا خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجماهير الفرنسية والمغربية في مدينة مونبلييه، قالت وسائل إعلام ومغردون إنه مغربي.

#FRAMAR d'un côté les supporters marocains de l'autre les supporters français. Tirs de mortiers à plein régime pic.twitter.com/H3HI4xJFP5 — Midi Libre Montpellier (@MLMontpellier) December 14, 2022

وتداول رواد منصات التواص الاجتماعي لقطات لاشتباكات عنيفة بين مشجعي المنتخبين الفرنسي والمغربي.

WATCH: Riots in the French city of Montpellier after Morocco loses to France at the World Cup. 14-year-old boy confirmed dead pic.twitter.com/tSoPzjLauC — BNO News Live (@BNODesk) December 15, 2022

وأشارت تقارير صحفية أيضا عن مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاما، وخروج الوضع عن السيطرة في المدينة.

#فرنسا_ — مراسل الحدث: مقتل فتى في مونبلييه جنوب البلاد أثناء الاحتفالات بفوز فرنسا #الحدثhttps://t.co/fXkwuTjhFH — الحدث عاجل (@Alhadath_Brk) December 15, 2022

BREAKING:



Riots and vandalism by Moroccan fans is now also reported from the French city of Avignon. pic.twitter.com/HBMj9OPZtJ — Visegrád 24 (@visegrad24) December 14, 2022

المصدر: وكالات