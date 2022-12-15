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اشتباكات عنيفة في مونبيلييه بين مشجعي فرنسا والمغرب.. وأنباء عن مصرع فتى (فيديو)

الرياضة

اشتباكات عنيفة في مونبيلييه بين مشجعي فرنسا والمغرب.. وأنباء عن مصرع فتى (فيديو)
AFP Sylvain THOMAS
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اندلعت اشتباكات في مدينة مونبيلييه الفرنسية، بعد فوز المنتخب الفرنسي على نظيره المغربي (2-0) في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الأربعاء، في الدور نصف النهائي مونديال "قطر 2022".

وأكدت الشرطة الفرنسية مقتل فتى دهسا خلال اشتباكات عنيفة اندلعت بين الجماهير الفرنسية والمغربية في مدينة مونبلييه، قالت وسائل إعلام ومغردون إنه مغربي.

وتداول رواد منصات التواص الاجتماعي لقطات لاشتباكات عنيفة بين مشجعي المنتخبين الفرنسي والمغربي.

وأشارت تقارير صحفية أيضا عن مقتل فتى يبلغ من العمر 14 عاما، وخروج الوضع عن السيطرة في المدينة.

المصدر: وكالات 

مونديال قطر

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