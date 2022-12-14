"المهن الموسيقية" بمصر: إحالة مطرب الراب ويجز للتحقيق في حال إحياء حفل نهائي كأس العالم بشرط!

علقت نقابة المهن الموسيقية، على أنباء إحياء مطرب الراب الشهير ويجز، لحفل نهائي كأس العالم في قطر 2022.

ويأتي ذلك بعد أن أفادت "القاهرة 24" بأن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" تعاقد مع مطرب الراب ويجز، على تقديم حفل نهائي المشجعين لكأس العالم.

في تصريح خاص لـ"القاهرة 24"، قال سكرتير نقابة المهن الموسيقية أحمد أبو المجد، إن النقابة ستحيل ويجز للتحقيق إذا أحيا حفل نهائي المونديال في قطر 2022، بدون حصوله على تصريح للغناء بالخارج.

جدير بالذكر أنه من المقرر أن يقام حفل النهائي يوم 18 ديسمبر في قطر، وسط آلاف المشجعين.

وأوضحت "القاهرة 24" أن ويجز سيقدم أغنيته الجديدة "عز العرب"، وهي أغنية رسمية جديدة لكأس العالم 2022، وستكون لأول مرة لايف في الحفل بقطر، في حين أنه كان قد طرحها على منصة "سبوتيفاي" الإلكترونية، حيث حصدت الأغنية إشادات واسعة من محبيه.

وجاءت كلمات أغنية عز العرب كالتالي: "حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله، حيوا اللي يجمعنا ومعاش اللي يفرقنا، غنيها وسمعنا حيوا كل عباد الله".

المصدر" "القاهرة 24"