مبابي يعتذر من مشجع في المدرجات بعد اصطدام الكرة به (فيديو)

حرص نجم المنتخب الفرنسي، كيليان مبابي، على الاطمئنان والاعتذار من أحد المشجعين الفرنسيين في مدرجات ملعب "البيت" المستضيف لمباراة منتخب بلاده والمغرب، في نصف نهائي مونديال قطر 2022.

وتوجه مبابي إلى المدرجات للاطمئنان والاعتذار من أحد المشجعين الفرنسيين، الذي فقد الوعي بعد أن اصطدمت كرة المهاجم بالرأس، خلال فترة الإحماء.

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وأشار مقدم برنامج قناة "ماتش تي في - Match TV" الرياضية الروسية، في الاستوديو التحليلي الخاصة بكأس العالم 2022، أن المشجع استعاد وعيه وعافيته، وتلقى قميص منتخب فرنسا كهدية له.

المصدر: RT