الفيفا يعلق على مصرع حارس أمن بعد سقوطه من الطابق الثامن لملعب "لوسيل" بقطر

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" اليوم الأربعاء، أنه "حزين للغاية" لوفاة حارس الأمن الكيني في مونديال قطر 2022، مؤكدا أنه سيضمن دفع "جميع المستحقات والأموال المستحقة" لعائلته.

وأوضح الـ"فيفا" في تصريح لشبكة "CNN": "يشعر الفيفا بحزن عميق عندما علم بوفاة جون نجاو كيبو، حارس الأمن الذي كان يعمل في استاد لوسيل، نتيجة للإصابات التي تعرض لها في حادث وقع يوم 10 ديسمبر 2022، أفكارنا وتعاطفنا مع أحبائه في هذا الوقت الحزين".

وأكد الاتحاد الدولي لكرة القدم أن: "الفيفا لا يزال على اتصال دائم بالسلطات المحلية القطرية، التي تحقق في الظروف التي أدت إلى هذا الحادث المأساوي، وسيعمل مع نظرائه القطريين لضمان حصول عائلة العامل المتوفى على جميع المستحقات والمبالغ المالية المستحقة".

كما أصدرت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، بيانا اليوم أكدت فيه وفاة حارس الأمن الكيني "نجاو كيبو" بعد سقوطه من الطابق الثامن باستاد لوسيل، يوم السبت الماضي، في قطر مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت شقيقته آن وانجيرو إن صاحب العمل أبلغ أسرة العامل المهاجر يوم السبت بأن جون نجوي كيبو البالغ من العمر 24 عاما سقط من الطابق الثامن من الاستاد أثناء أدائه لواجبه.

وأضافت شقيقته في تصريح لشبكة "CNN": "نحن نريد العدل. نريد أن نعرف سبب وفاته. لم يرسلوا إلينا أبدا صورة لإظهار المكان الذي سقط منه أو يعطونا أي معلومات أخرى".

ووفقا لشبكة "CNN" العالمية، فإن حارس الأمن سقط من الدور الثامن، ما تعرض بسببه إلى كسور في الوجه والحوض، قبل نقله إلى المستشفى، حيث بقي فاقدا الوعي لمدة 3 أيام حتى وفاته.

ومن جهتها، أوضحت صحيفة "ذا أتلتيك" البريطانية، أن الكيني البالغ من العمر 24 عاما، تطوع من أجل المساعدة في تنظيم كأس العالم بقطر، منذ أكثر من عام.

وأفادت أن نجاو كيبو، سقط من ملعب "لوسيل"، بعد نهاية المباراة الني جمعت منتخبي الأرجنتين وهولندا (4-3) ركلات الترجيح، ضمن الدور ربع النهائي لمونديال قطر 2022.

المصدر: وكالات