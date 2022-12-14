بعد تغريدة الأمن الفرنسي عن لقاء المغرب وفرنسا.. الأمن المغربي يرد

تفاعلت المديرية العامة للأمن المغربي مع المباراة التي يخوضها المنتخب المغربي ضد نظيره الفرنسي، اليوم الأربعاء، في نصف نهائي مونديال "قطر 2022".

ونشرت المديرية على صفحتها الرسمية في موقع "فيسبوك"، صورة تتوقع فيها فوز "أسود الأطلس" على حساب "الديوك" الفرنسية بنتيجة هدفين دون رد، وأرفقت الصورة بتعليق جاء فيه: "زملاؤنا الفرنسيون أنتم على حق سيكون هناك فارق هدفين.. والنتيجة لصالح المغرب".

وجاء هذا المنشور في إطار التفاعل مع منشور بصفحة الأمن الفرنسي الوطني، الذي بث صورة مماثلة تتوقع فوز منتخب "الديوك" على "أسود الأطلس" بثلاثة أهداف لهدف.

المصدر: المديرية العامة للأمن المغربي+ وكالات