الرئاسة الفرنسية ترد على منتقدي توجه ماكرون إلى قطر لحضور نصف نهائي المونديال

ردت الرئاسة الفرنسية على منتقدي توجه الرئيس إيمانويل ماكرون الى قطر لحضور نصف نهائي المونديال بين منتخب بلاده والمنتخب المغربي.

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وأكدت الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيتوجه اليوم الأربعاء إلى الدوحة "لدعم المنتخب الفرنسي" في نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم في مواجهة المغرب بعدما طلب منه معارضون عدم الذهاب "لتقديم دعم سياسي" لقطر.

وأوضح مستشار رئاسي قائلا: "الأمر يتعلق بدعم المنتخب الفرنسي في ما سيكون لحظة مهمة للرياضة الفرنسية وللصداقة الفرنسية-المغربية".

وأضاف: "من المهم أن يكون الرئيس هناك لدعم لاعبي منتخب فرنسا".

وكان الرئبس الفرنسي قد أعلن قبل انطلاق المونديال، أنه سيحضر نصف النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب "الديوك".

ودعا آنذاك إلى عدم "تسييس" الرياضة، بعد انتقادات غربية لقطر، في حين أن بعض أصوات المعارضة الفرنسية انتقدت توجه الرئيس إلى قطر.

وقال مانويل بومبار المنسق المقبل لحركة "فرنسا الأبية" (يسار راديكالي) لاذاعة فرانس إنتر: "أعتقد أنه مخطئ، يمكننا أن نحترم حماس الجماهير (لفريق فرنسا) لكن الأمر ليس نفسه حين يقدم دعمه السياسي (لقطر) عبر التوجه إلى هناك".

واعتبر النائب عن منطقة رون أن "المنتخب الفرنسي بحاجة إلى مشجعيه للفوز وبدون شك ليس لحضور إيمانويل ماكرون في المدرجات، في المقابل أن حقوق الإنسان في قطر بحاجة للتحرك الدبلوماسي الفرنسي".

من جانبه، دعا النائب الأوروبي والمرشح السابق للرئاسة عن الخضر يانيك جادو مجددا إلى "مقاطعة سياسية لكأس العالم".

وكتب في "تويتر": "نعلم منذ سنوات أن كأس العالم هذا هو مأساة بيئية واجتماعية، هناك تحقيق في فرنسا في ميثاق فساد مرتبط بمنحه، اليوم "Qatargate" في البرلمان الأوروبي..أطلب من إيمانويل ماكرون عدم الذهاب إلى قطر الأربعاء".

المصدر: "فرانس برس"