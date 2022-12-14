قطر.. سقوط حارس أمن من الطابق الثامن باستاد لوسيل

أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عن وفاة حارس أمن بعد سقوطه من الطابق الثامن باستاد لوسيل، يوم السبت الماضي، في قطر مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وقالت اللجنة في بيان نشر عبر حسابها في موقع "تويتر" إن حارس الأمن في استاد لوسيل "نجاو كيبو" تعرض لحادث سقوط خلال قيامه بعمله وحضرت الفرق الطبية بالاستاد إلى مكان الحادث على الفور وقدمت للمصاب العلاج الأولي، قبل نقله في سيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حمد بالدوحة.

وأضافت اللجنة "يؤسفنا الإعلان عن وفاة "نجاو كيبو" أمس الثلاثاء في المستشفى، رغم الجهود التي بذلها الفريق الطبي لعلاجه في وحدة العناية المركزة، على مدى ثلاثة أيام، وقد جرى إبلاغ ذوي الفقيد بالوفاة ونعرب لهم ولأصدقائه ولزملائه عن خالص تعازينا في هذا المصاب الأليم".

وأكدت اللجنة أن الجهات المعنية ومنظمي البطولة يواصلون التحقيقات العاجلة حول الظروف التي أدت إلى سقوط حارس الأمن، وستقدم كافة المعلومات ونتائج التحقيقات فور توفرها. كما أنها ستعمل على ضمان تلقي أسرة الفقيد كافة مستحقاته".

المصدر: "twitter/roadto2022"