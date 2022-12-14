الركراكي يعد إلياس شاعر بمفاجأة خاصة في مباراة فرنسا بعد تصريحاته!

لم يخض إلياس شاعر أي مباراة حتى الآن مع منتخب المغرب في مونديال قطر، لكنه أدلى في المؤتمر الصحفي الذي يسبق لقاء المغرب وفرنسا في نصف النهائي بتصريحات مثيرة حول مدربه وليد الركراكي.

وأشاد شاعر بمدربه الذي كان يجلس بجواره في المؤتمر الصحفي، إذ قال إنه في نظره المدرب الأفضل حتى الآن في مونديال قطر، حيث قال: "الركراكي أفضل مدرب في البطولة، رغم أن البعض قال إنه شاب، نتمنى له الأفضل لأنه يستحق الأفضل، ويخرج أفضل ما فينا".

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وبعد هذه الكلمات، كشف الركراكي مازحا بأنه يجب عليه الآن أن يشرك شاعر في التشكيلة الأساسية، بعد أن مدحه بطريقة رائعة أمام الصحفيين العرب والأجانب.

ويستعد المنتخب المغربي لمواجهة نظيره الفرنسي في وقت لاحق اليوم الأربعاء، على ملعب "البيت" في مدينة الخور القطرية.

المصدر: وكالات