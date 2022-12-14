 البحرين تحقق إنجازا تاريخيا في عالم رفع الأثقال

حققت مملكة البحرين إنجازا تاريخيا، بحصولها على أول ميدالية في تاريخ مشاركاتها في بطولة العالم لرفع الأثقال في فئة الكبار.

وأحرز لاعب المنتخب البحريني لرفع الأثقال "ليزمان" المركز الأول والميدالية الذهبية في منافسات وزن 96 كيلوغراما، ضمن منافسات البطولة المقامة حاليا في العاصمة الكولومبية "بوغوتا"، التي ينظمها الاتحاد الدولي لرفع الأثقال في الفترة من الخامس إلى 16 ديسمبر الجاري، وتعتبر هذه النسخة أولى بطولات التصفيات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024.

bna.bh

وأهدى الرباع "ليزمان" أول ميدالية ذهبية للبحرين، بعد أن احتل المركز الأول بمجموع قدره 397 كيلوغراما، في مسابقتي الخطف والنتر، تاركا الميدالية الفضية للاعب الكازاخستاني "أديلتولي" الذي وصل إلى مجموع 383 كيلو غراما، وتلاهما الرباع الكولومبي "مورين" في المركز الثالث بمجموع قدره 380 كيلوغراما.

وأشاد رئيس مجلس إدارة الاتحاد البحريني لرفع الأثقال السيد إسحاق إبراهيم إسحاق بالمستوى المميز الذي قدمه الرباع البحريني "ليزمان" ضمن منافسات فئة 96 كجم بعد فترة الإعداد الطويلة التي خاضها اللاعب استعدادا للمنافسة في أول بطولات التصفيات التأهيلية لدورة الألعاب الأولمبية القادمة باريس 2024، حيث شهدت منافسات البطولة العالمية حضورا قويا لرباعين ورباعات عالميين تمكنوا من تحقيق أرقام مميزة والظهور بمستويات عالية في لعبتي الخطف والنتر.

وأكد رئيس الاتحاد البحريني لرفع الأثقال أن البعثة الادارية والفنية حريصة كل الحرص على متابعة المشاركة القادمة للاعب المنتخب الوطني الرباع "غور ميناسيان" في منافسات فئة وزن فوق 109 كيلوجرامات المقررة يوم الجمعة 16 ديسمبر، حيث يتابع الوفد عملية تسجيل اللاعب وعملية الميزان والوقوف على جميع جوانب الدعم اللوجستي من المستلزمات الخاصة بالتدريب لتحقيق نجاح جديد يكتب باسم مملكة البحرين لرفع علمها عاليا على منصة التتويج في هذا المحفل الرياضي العالمي.

المصدر: "bna.bh"