ربما فأل خير.. سقوط شاشة عملاقة في المغرب قبل ساعات من مباراة نصف نهائي كأس العالم (صور)

سقطت شاشة عملاقة، تم تثبيتها من أجل متابعة مباراة الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستجمع بين المنتخب المغربي ونظيره الفرنسي مساء اليوم الأربعاء.

وحسب موقع "هيسبريس"، سقطت شاشة العرض نتيجة الرياح والأمطار القوية، ولم تتسبب لحسن الحظ بأي إصابات.

📸 سقوط شاشة عملاقة تم تثبيتها لتمكين المواطنين من متابعة مباراة المنتخب الوطني لكرة القدم مع نظيره الفرنسي جراء الأمطار والرياح القوية #المغرب#كرة_القدم#كأس_العالم#المنتخب_المغربي#المحمديةpic.twitter.com/7MI7t6EBmY — Hespress هسبريس (@hespress) December 14, 2022

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وقد استنكر نشطاء مواقع التواصل في المغرب، الطريقة والمعايير التي اعتمد عليها في تبيث الشاشة لضمان سلامة الجماهير التي تستخدم هذا المكان من أجل تشجيع منتخبهم الوطني.

وكانت المديرية العامة للأرصاد الجوية في المغرب قد أفادت في وقت سابق اليوم، بأن بعض مناطق المملكة تتعرض من الأربعاء إلى الجمعة، لأمطار قوية وتساقط الثلوج مع رياح عاتية نسبيا (من 50 إلى 70 كلم في الساعة).

المصدر: "sputnikarabic.ae"