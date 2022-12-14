حضور جماهيري قياسي في مباراة الأرجنتين وكرواتيا

سجلت مباراة الأرجنتين وكرواتيا في نصف نهائي كأس العالم "قطر 2022"، أمس الثلاثاء، حضورا جماهيريا قياسيا بلغ 88.966 مشجعا في ملعب لوسيل.

وعادل هذا الحضور الكبير، الحضور في مباراة الأرجنتين والمكسيك في دور المجموعات لمونديال قطر.

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وانتهت المباراة بفوز الأرجنتين بثلاثية دون رد.

وينتظر رفاق النجم ليونيل ميسي، في النهائي المقرر الأحد، الفائز من مباراة نصف النهائي الثاني التي ستجمع في وقت لاحق اليوم الأربعاء، بين المغرب وفرنسا.

المصدر: beinsports.com