كندا تسمح بالثنائيات "المثلية" للتزحلق على الجليد

قام الاتحاد الكندي للتزلج الفني بتغيير قواعد تشكيل الثنائي للتزلج الثنائي والرقص على الجليد.

وبات بإمكان أي ثنائي من نفس الجنس المشاركة في بطولات داخل البلاد.

قال البطل الأولمبي سكوت موير:"كان من المهم تغيير تعريف (الفريق)، والآن أصبح هناك شخصان فقط، بغض النظر عن كيفية تعريفهما بنفسيهما. لقد ضغطت أنا والعديد من زملائي من أجل هذا التغيير".

وأضاف:"نحن سعداء لأن الاتحاد جعل التزلج على الجليد أكثر سهولة".



في قواعد التزلج الثنائي والرقص على الجليد، بدلا من تعريف الفرق الثنائية بـ"الرجل و المرأة"، سيتم استخدام المصطلحين "المتزلج أ" و"المتزلج ب" أو "الشركاء".

المصدر: sport24.ru