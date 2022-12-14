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كندا تسمح بالثنائيات "المثلية" للتزحلق على الجليد

الرياضة

كندا تسمح بالثنائيات
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قام الاتحاد الكندي للتزلج الفني بتغيير قواعد تشكيل الثنائي للتزلج الثنائي والرقص على الجليد.

وبات بإمكان أي ثنائي من نفس الجنس المشاركة في بطولات داخل البلاد.

كندا تسمح بالثنائيات

قال البطل الأولمبي سكوت موير:"كان من المهم تغيير تعريف (الفريق)، والآن أصبح هناك شخصان فقط، بغض النظر عن كيفية تعريفهما بنفسيهما. لقد ضغطت أنا والعديد من زملائي من أجل هذا التغيير".

وأضاف:"نحن سعداء لأن الاتحاد جعل التزلج على الجليد أكثر سهولة".


في قواعد التزلج الثنائي والرقص على الجليد، بدلا من تعريف الفرق الثنائية بـ"الرجل و المرأة"، سيتم استخدام المصطلحين "المتزلج أ" و"المتزلج ب" أو "الشركاء".

المصدر: sport24.ru

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