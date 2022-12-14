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الخطوط الجوية المغربية تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور مباراة المغرب وفرنسا

الرياضة

الخطوط الجوية المغربية تلغي رحلات لنقل مشجعين لحضور مباراة المغرب وفرنسا
AFP
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ألغت الخطوط الملكية المغربية الرحلات الجوية التي كانت مقررة اليوم الأربعاء، لنقل المشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف نهائي كأس العالم بين المغرب وفرنسا، وعزت ذلك إلى قرار اتخذته قطر.

وذكرت الشركة في بيان: "عقب القيود الأخيرة التي فرضتها السلطات القطرية، تأسف الخطوط الملكية المغربية لإبلاغ العملاء بإلغاء رحلاتهم التي تشغلها الخطوط الجوية القطرية".

وقالت شركة الطيران المغربية إنها ستعيد ثمن تذاكر الطيران للعملاء واعتذرت لهم.

 وأعلنت الخطوط الملكية المغربية في وقت سابق أنها ستسير 30 رحلة إضافية لنقل مشجعين إلى قطر لحضور مباراة نصف النهائي المقررة مساء اليوم، إلا أن مصدرا في وكالة سفر تابعة لشركة الطيران المغربية قال أمس إنه سيتم تنظيم 14 رحلة فقط.

ويعني إلغاء الرحلات السبع التي كانت مقررة اليوم أن شركة الطيران الوطنية المغربية لم تتمكن إلا من تسيير سبع رحلات فقط أمس الثلاثاء، مما يعني أن المشجعين الذين حجزوا بالفعل تذاكر المباراة أو غرفا فندقية لا يمكنهم السفر.

المصدر: CNBC

مونديال قطر

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