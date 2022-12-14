صورة قديمة لجوليان ألفاريز مع ميسي تشعل مواقع التواصل

عاش المهاجم الأرجنتيني الصاعد جوليان ألفاريز، أمس الثلاثاء، واحدة من أسعد الليالي في حياته، بعد قيادته مع مثله الأعلى ليونيل ميسي، منتخب بلدهما للتأهل إلى نهائي مونديال قطر.

وتأهلت الأرجنتين بعد فوزها على كرواتيا بثلاثية دون رد، من توقيع المخضرم ميسي (35 عاما)، والشاب ألفاريز (22 عاما) "هدفين".

التعاون المشترك بين الثنائي، جعل الجماهير على مواقع التواصل الاجتماعي تنشر صورة قديمة عمرها 10 سنوات تجمع ألفاريز مع ميسي.

10 years ago: asking Leo Messi for a pic as big fan, dreaming of World Cup one day…



Tonight: Julián Álvarez from Calchín scores in World Cup semifinal.



🕷️🇦🇷 #Qatar2022pic.twitter.com/DhwozBijJu — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 13, 2022

وظهر ألفاريز في الصورة التي تناقلها رواد مواقع التواصل على نطاق واسع عقب مباراة الأرجنتين وكرواتيا، في حالة من السعادة الشديدة وهو مجرد معجب ولم يصدق أنه يقف أمام أسطورة كرة القدم الأرجنتينية وأحد أهم أساطير اللعبة، ولم يكن يعرف ألفاريز وقتها أنه سيجاور ميسي في واحدة من أهم المباريات بتاريخ بلاده في المونديال.

وتنتظر الأرجنتين في النهائي الفائز من المباراة التي ستجمع في وقت لاحق اليوم بين المغرب، مفاجأة البطولة، وفرنسا، حاملة اللقب.

وستكون المباراة النهائية لكأس العالم المقررة الأحد المقبلة، هي الأخير لميسي مع الأرجنتين، وذلك حسبما أكد اللاعب بعد لقاء كرواتيا.

المصدر: مواقع التواصل