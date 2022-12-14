المشجع "المنحوس" يطلب "إجازة" في مباراة المغرب وفرنسا! (فيديو)
بعد أن بات حديث وسائل الإعلام العالمية، يبدو أن العماني محمد الحجري، المعروف باسم "المشجع المنحوس"، يشعر بأن الحظ قد لا يحالفه في مباراة المغرب وفرنسا في نصف نهائي مونديال قطر.
وبعد أن خسرت كل المنتخبات التي ارتدى قميصها وتوشح بزيها، وعددها تسعة منتخبات، طالب المشجع العماني الحصول على "إجازة" في مباراة المغرب وفرنسا وعدم ارتداء زي أي منهما.
"المشجع المنحوس" 😅— beIN SPORTS (@beINSPORTS) December 13, 2022
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وقال في مقطع فيديو خلال مقابلة مع "بي إن سبورتس": "أعطوني إجازة أخاف أنخطف"، في حال لم يحالفه الحظ، وارتدى قميص فرنسا لكي يجلب لهم الحظ السيىء في مباراة الليلة، فيفوز "الديوك" على المغرب.
ولكن بعد إلحاح من بعض الجماهير المغربية، قبل المشجع العماني تشجيع فرنسا ضد "أسود الأطلس".
لا يعارض الحجري في وصفه بـ "المشجع المنحوس" بعد أن خسرت جميع المنتخبات التي شجعها، موضحا أن ما حدث له في كأس العالم جاء عن طريق الصدفة.
المصدر: مواقع التواصل