نهائي مونديال "قطر 2022" يمنح ميسي رقمين تاريخيين

قاد ليونيل ميسي، هداف الأرجنتين، منتخب بلاده نحو التأهل للمباراة النهائية بكأس العالم 2022، عقب الفوز على كرواتيا بنتيجة 3-0، أمس الثلاثاء، بمنافسات الدور نصف النهائي.

وبحسب موقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن ميسي سيتمكن من تحطيم أرقام بعض الأساطير عندما يخوض النهائي أمام الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب، التي ستقام اليوم الأربعاء.

إقرأ المزيد

وأضاف أن ليونيل كان قد عادل رقم لوثار ماتيوس، كأكثر اللاعبين ظهورا في مباريات كأس العالم، برصيد 25 مباراة لكل منهما، لافتة إلى أن النهائي سيكون المباراة رقم 26 لميسي، لينفرد بالرقم القياسي.



وأوضح أن الأسطورة الأرجنتيني يحتاج للمشاركة لمدة 24 دقيقة فقط بالنهائي من أجل تجاوز الإيطالي المخضرم باولو مالديني، صخرة إيطاليا السابق، كأكثر لاعب خوضا للدقائق عبر تاريخ المونديال.



وختم الموقع بأن مالديني شارك في 2217 دقيقة بكأس العالم، بينما لعب ميسي 2194 دقيقة حتى الآن، ويفصله فقط 24 دقيقة لكتابة الرقم باسمه.

المصدر: "وكالات"