أول قرار لوزير الرياضة المصري بعد فاجعة وفاة لاعب فريق مطروح

نعى وزير الشباب والرياضة المصري، أشرف صبحي، ببالغ الحزن والأسى وفاة لاعب نادي مطروح الرياضي لكرة القدم، سامي سعيد، الذي وافته المنية أمس الثلاثاء.

وخلال مباراة جمعت بين ناديي مطروح والسلوم بالدرجة الثالثة للدوري المصري، على ملعب مركز شباب محافظة مطروح، شمالي القاهرة، سقط اللاعب سامي سعيد، قبل انتهاء المباراة بـ15 دقيقة.

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وفشل الجهاز الطبي لناديه في إنقاذه بعدما ابتلع اللاعب لسانه، مما دفع الحكم لإلغاء المباراة، وتم نقل اللاعب لمستشفى مطروح العام، لكنه فارق الحياة.

وتقدم وزير الشباب والرياضة المصري، بخالص التعازي والمواساة لأسرة اللاعب، ونادي مطروح الرياضي، داعيا المولى عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان.

وقرر الوزير تشكيل لجنة لتقصى الحقائق في واقعة الوفاة، والتواصل مع اتحاد الكرة، للوقوف على ملابسات الواقعة، والتأكد من توافر جميع عناصر تأمين اللاعبين بالمباريات في منافسات الدوري بكل أقسامه.

المصدر: elbalad.news