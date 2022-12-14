تشكيلة فرنسا المتوقعة لمواجهة المغرب في نصف نهائي مونديال قطر

من المنتظر أن يعتمد مدرب منتخب فرنسا، ديدييه ديشامب، على نفس التشكيلة التي خاضت المباريات السابقة في مونديال قطر، وذلك عندما يواجه المغرب في نصف النهائي، مساء اليوم الأربعاء.

وتبدأ أحداث المباراة في تمام الساعة 19:00 بتوقيت غرينيتش، على ملعب البيت في مدينة الخور القطرية.

إقرأ المزيد

وبحسب موقع "هوسكورد" العالمي، فقد قرر ديشامب مهاجمة المغرب بأربعة لاعبين، هم أنتوان غريزمان، وعثمان ديمبلي، وأوليفييه جيرو، وكيليان مبابي.

ومن المتوقع أن تكون تشكيلة فرنسا كالتالي:

حراسة المرمى: هوغو لوريس

الدفاع: ثيو هيرنانديز - دايوت أوبامكيانو - رافائيل فاران - جوليس كوندي

الوسط: أدريان رابيو - أنطوان غريزمان - أوريلين تشواميني

الهجوم: كيليان مبابي - أوليفييه جيرو - عثمان ديمبلي

ويلعب الفائز من هذه المباراة في النهائي مع الأرجنتين التي تأهلت على حساب كرواتيا بفوزها عليها بثلاثية دون رد، أمس الثلاثاء.

المصدر: "هوسكورد"