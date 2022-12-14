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تعليق زوجة نجم الفرنسي ديمبلي قبل مواجهة المغرب و"الديوك" التاريخية

الرياضة

تعليق زوجة نجم الفرنسي ديمبلي قبل مواجهة المغرب و
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انحازت زوجة النجم الفرنسي، عثمان ديمبلي، لاعب برشلونة، لمنتخب بلادها وقررت تشجيع منتخب المغرب في مباراته اليوم أمام منتخب فرنسا، في مواجهة نصف نهائي كأس العالم "قطر2022 ".

وقبل ساعات من موعد المباراة التاريخية "لأسود الأطلس"، نشرت المغربية ريما إدبوش، زوجة ديمبلي، صورة أكدت فيها أنها ستشجع منتخب بلادها المغرب.

ونشرت إدبوش صورة عبر خاصية "الستوري" في حسابها على "إنستغرام"، ظهر فيها أشرف حكيمي، نجم المغرب، وكيليان مبابي، مهاجم فرنسا، مع موعد المباراة.

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وتركت إدبوش تعليقا على الصورة، وقالت: "بالروح.. بالقلب.. أفديك يا وطني"، وأرفقت علم المغرب مع تعليقها.

ونشرت إدبوش عبر "الستوري" في موقع "إنستغرام" أيضا، صورة أخرى وهذه المرة لسيارة وضع عليها علم المغرب، بالإضافة إلى القميص الأخضر "لأسود الأطلس".

ويلتقي المنتخب المغربي بنظيره الفرنسي، الليلة الأربعاء، على ملعب "البيت"، عند الساعة العاشرة بتوقيت مكة المكرمة\موسكو.

يذكر أن نجم برشلونة قد تزوج من المغربية ريما إدبوش في ديسمبر 2021، في حفل زفاف أقيم على الطريقة المغربية، وطغت عليه السرية.

المصدر: "وسائل إعلام"

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