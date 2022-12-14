مدرب الأرجنتين: لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيفعله ميسي!

أشاد مدرب المنتخب الأرجنتيني ليونيل سكالوني، بالأداء المذهل الذي قدمه نجمه ليونيل ميسي، خلال مباراته أمام كرواتيا (3-0) في اللقاء الذي جرى مساء الثلاثاء، في نصف نهائي مونديال قطر.

ونجح ميسي في تسجيل الهدف الأول "للتانغو" من ركلة جزاء، وصنع الهدف الثالث في المباراة والذي أحرزه جوليان ألفاريز.

وقال سكالوني خلال المؤتمر الصحفي: "لا يمكن لأحد أن يتوقع ما سيفعله ميسي، فهو الأفضل في التاريخ بكل تأكيد".

وأضاف: "لا أقول ذلك لأنني أحمل الجنسية الأرجنتينية، ولكن هذه هي الحقيقة، هو الأفضل في التاريخ، لأنه في كل مرة يصنع شيئا جديدا".

وأكد سكالوني أنه من الفخر أن يمثل ليو ميسي المنتخب الأرجنتيني، موضحا أنه لاعب مذهل ويقدم أشياء استثنائية.

وبات ميسي (35 عاما) الهداف التاريخي لمنتخب بلاده في بطولات كأس العالم برصيد 11 هدفا متجاوزا مواطنه الأسطورة غابرييل باتيستوتا، بفارق هدف وحيد.

يذكر أن المنتخب الأرجنتيني تأهل للمباراة النهائية، للمرة السادسة في تاريخه، وينتظر الفائز من مواجهة فرنسا والمغرب المقرر إقامتها مساء اليوم الأربعاء، على ملعب "البيت" بمدينة الخور القطرية.

المصدر: وكالات