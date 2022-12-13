الأرجنتين تتقدم بثلاثية على كراواتيا في نصف نهائي كأس العالم (فيديو)

تقدم المنتخب الأرجنتيني على نظيره الكرواتي (3-0) في المباراة الجارية بينهما في هذه اللحظات، في الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم "قطر 2022".

وسجل النجم ليونيل ميسي هدف "التانغو" الأرجنتيني في الدقيقة 34 من ركلة جزاء.

وضاعف المهاجم الأرجنتيني جوليان ألفاريز النتيجة في الدقيقة 39 من زمن الشوط الأول.

وعاد جوليان ألفاريز في الدقيقة 69 ووقع على هدفه الشخصي الثاني والثالث لبلاده على استاد لوسيل.

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وسيكون الفائز في هذه المباراة على موعد في النهائي مع الفائز من المواجهة التي ستجمع مساء غد الأربعاء، منتخبي فرنسا والمغرب، على استاد "البيت" بمدينة الخور بقطر.

المصدر: RT