محكمة إسبانية تبرئ نيمار من تهم فساد متعلقة بصفقة انتقاله إلى برشلونة

برأت محكمة إسبانية، نجم كرة القدم نيمار، ورفاقه المدعى عليهم في قضية احتيال وفساد تتعلق بانتقال النجم البرازيلي عام 2013 من نادي سانتوس إلى برشلونة.

واتهمت شركة "دي آي إس" البرازيلية للاستثمار، مقدمة الدعوى، نيمار ووالده (وكيل أعماله) والرؤساء السابقين لناديي سانتوس وبرشلونة بتعمد إخفاء تكلفة انتقال اللاعب إلى النادي الكتالوني لتجنب دفع مستحقات الشركة باعتبارها المالك الجزئي لحقوق نيمار.

ومع ذلك، قالت المحكمة في بيان اليوم الثلاثاء "لم يثبت وجود عقد مزيف، ولم يثبت وجود نية للإيذاء بحق شركة دي آي إس".

ولم يكن الحكم مفاجئا عقب قرار المدعي العام الإسباني إسقاط جميع التهم أثناء المحاكمة.

وتسبب ذلك في جعل فريق دفاع "دي آي إس" فقط يواصل مناقشة قضيته.

وسعت الشركة في البداية إلى حكم بالسجن خمس سنوات بحق نيمار، لكن بعد انسحاب المدعين العامين، خفف محامو الشركة مطالبهم إلى السجن عامين ونصف العام.

المصدر: أ ب