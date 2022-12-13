قائد منتخب فرنسا: الأجواء في مباراة المغرب ستكون "معادية"

أكد قائد منتخب فرنسا، هوغو لوريس، أن مواجهة المغرب في نصف نهائي مونديال قطر، ستجمع "منتخبين قويين"، معتبرا أن الأجواء الجماهيرية داخل الملعب ستكون "معادية" لصالح "أسود الأطلس".

وقال لوريس خلال مؤتمر صحفي عشية المواجهة المرتقبة غدا الأربعاء على ملعب البيت شمال العاصمة الدوحة "إنها مباراة بين فريقين قويين وموهوبين، وكل منتخب لديه هدفه، وهو التأهل إلى النهائي".

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وأضاف "لقد تغلبوا على بلجيكا وإسبانيا والبرتغال، وتأهلوا من دور المجموعات في المركز الأول في مجموعة صعبة للغاية، هذا يخبرك بأنهم فريق جيد وسيكونون خصوما أقوياء".

وبما أن المونديال يقام للمرة الأولى على أرض عربية وبات جليا أن الحضور الجماهيري العربي غلّاب في مباريات المغرب، اعتبر لوريس أن "الأجواء ستكون معادية داخل الملعب، غالبية المشجعات والمشجعين سيكونون ضدنا، لكننا جاهزون لأي شيء. علينا أن نظهر أننا على استعداد لرفع المستوى، إلى أن نكون في قمة مستوانا".

وتابع "إنه نصف النهائي. إنه نجاح للمغرب بأن يكونوا هنا، ولكنهم لن يتوقفوا ويريدون أن يصبحوا أبطالا من أجل بلدهم، وكما قلت سابقا نحن نحضّر للمباراة على أنها نصف نهائي ونصب جام تركيزنا عليها كي نضمن ألا نندم في النهاية".

وأصبح المنتخب المغربي أول منتخب عربي وإفريقي في التاريخ يصعد لنصف نهائي كأس العالم، بفوزه السبت على نظيره البرتغالي بهدف دون رد في الدور ربع النهائي.

أما منتخب فرنسا، حامل اللقب والساعي ليكون ثالث منتخب فقط يحتفظ باللقب في كأس العالم بعد إيطاليا (1934 و1938) والبرازيل (1958 و1962)، فقد بلغ المربع الذهبي في مونديال قطر على حساب نظيره الإنجليزي بفوزه عليه بنتيجة 2-1.

وستكون مباراة الغد بين المغرب وفرنسا هي الأولى بين المنتخبين في منافسات كأس العالم، علما بأنهما تواجها سابقا في خمس مباريات ودية ما بين 1988 و2007.

المصدر: وكالات