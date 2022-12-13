الكرواتية إيفانا تقع في المحظور.. ولكن بطريقة أخرى هذه المرة (فيديو)

تواصل ملكة جمال كرواتيا السابقة، إيفانا نول، المثيرة للجدل، بإطلالاتها بملابس فاضحة كعادتها في أماكن مختلفة من قطر، مستضيفة نهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

ونشرت إيفانا نول مقطع فيديو لها، عبر صفحتها في تطبيق "إنستغرام"، وهي تسدد الكرة باتجاه شخصين، أحدهما مرتديا زي المنتخب الكرواتي والآخر زي الأرجنتيني، وأصابت الكرة الأول في المنطقة المحظورة، لتعبر عن فرحتها في إشارة إلى التوقع بفوز منتخب بلادها.

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كما نشرت ملكة جمال كرواتيا السابقة، مقطع فيديو وصورا أخرى، عبر خاصية "ستوري" وفي صفحتها على موقع "إنستغرام"، من أماكن مختلفة في العاصمة الدوحة، حيث ظهرت بملابس فاضحة كعادتها وتستعرض مفاتنها أمام عدسات الكاميرات والمعجبين.

يذكر أن ملعب "لوسيل" يستضيف مساء اليوم الثلاثاء، المباراة المرتقبة بين منتخبي كرواتيا، طرف نهائي المونديال الماضي "روسيا 2018"، والأرجنتين، ضمن الدور قبل النهائي لبطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

المصدر: "instagram/knolldoll"