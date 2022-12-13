كأس العالم.. من الأمريكيين إلى الكوريين.. منتخبات صنعت المفاجأة الكبرى قبل المغرب

من منتخب أمريكي شارك في النسخة الأولى، وصولا الى كوريا الجنوبية وتركيا في 2002، حقق عدد لا بأس به من المنتخبات مفاجآت في كأس العالم، ببلوغ نصف النهائي على غرار المغرب في نسخة قطر.

- عام 1930: الحقبة الأولى من "سوكر" في الولايات المتحدة

في العقود الأولى من تاريخ اللعبة، تمتعت كرة القدم أو ما يعرف بـ"سوكر" عند الأمريكيين، بازدهار معين في الولايات المتحدة وعاشت فترة ذهبية قصيرة في عشرينيات القرن الماضي، مع إقامة أول بطولة أمريكية فيدرالية وهي دوري كرة القدم الأمريكي الذي انهار عام 1933. بقميصه وسرواله القصير الأبيضين وجواربه الكحلية، تكون منتخب الولايات المتحدة بشكل أساسي من لاعبين بريطانيين جُنّسوا قبيل البطولة، وهم خمسة اسكتلنديين وإنجليزي.

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أعطيت صافرة انطلاق المباراة بين الولايات المتحدة وبلجيكا (3-0) في نفس توقيت مباراة فرنسا والمكسيك، لتصبحا بذلك أول مباراتين في تاريخ كأس العالم. أمام الباراغواي (3-0)، سجل المهاجم الأمريكي بيرترام باتينود الذي سبق له التسجيل مرة واحدة في مرمى بلجيكا، أول ثلاثية في تاريخ البطولة. لكن في نصف النهائي انحنى الفريق الأمريكي أمام تفوق الأرجنتين الوصيفة (1-6).

- 1962: تشيلي مدفوعة بحماسة جمهورها.

قدمت تشيلي كأس عالم تاريخية بقيادة مهاجمها ليونيل سانشيس (4 أهداف).

تأهلت عن مجموعة صعبة بفوزها على سويسرا (3-1) ثم إيطاليا (2-0) في مباراة عنيفة للغاية باتت تعرف لاحقا بـ"معركة سانتياغو" بعدما تبادل لاعبو المنتخبين الضربات، ما أدى إلى طرد إيطاليين، فيما تعين على الشرطة التدخل مرات عدة للفصل بين اللاعبين! وفي ربع النهائي، فاز التشيليون على الاتحاد السوفيتي (2-1) قبل أن يقعوا في نصف النهائي على برازيل فافا وغارينشا (4-2).

وانتزعت تشيلسي المركز الثالث في الدقيقة الأخيرة ضد يوغوسلافيا (1-0).

- 1994: بلغاريا، جيل ستويتشكوف

بقيادة جيل استثنائي، وصلت بلغاريا إلى دور الأربعة في الولايات المتحدة بفضل خريستو ستويتشكوف الذي توج هدافا للنهائيات بستة أهداف مشاركة مع الروسي أوليغ سالينكو. وبجانب نجم برشلونة الإسباني، كان هناك إميل كوستادينوف، وكراسيمير بالاكوف، والأصلع يوردان ليتشكوف، الذي أسقط ألمانيا في ربع النهائي (2-1) بضربة رأس رائعة، والمدافع تريفون إيفانوف.

انتهت مغامرة بلغاريا أمام "إيطاليا روبرتو باجو" (ثنائية) في نصف النهائي (1-2)، ففقدت الحافز للقتال على المركز الثالث وخسرت مباراة الميدالية البرونزية أمام السويد (0-4).

- 2002: جنون كوريا الجنوبية ومفاجأة تركية

بدفع من الجمهور وبأداء تحكيمي مشبوه به، باتت كوريا الجنوبية بقيادة المدرب الهولندي غوس هيدينك أول بلد آسيوي يصل الى نصف النهائي، وذلك بعدما تغلبت على إيطاليا (2-1 بالهدف الذهبي) في ثمن النهائي، ثم إسبانيا بركلات الترجيح في ربع النهائي، قبل أن تنتهي مغامرتها التاريخية في نصف النهائي على يد ألمانيا (0-1).

وفي النهائيات ذاتها وفي مشاركتها الثانية بعد عام 1954، فطرت تركيا قلب المضيفين الآخرين اليابانيين بإقصائهم من ثمن النهائي (1-0)، ثم تخلصت من السنغال بالهدف الذهبي (1-0) بفضل هدف إيلهان مانسيز، قبل الاستسلام أمام البرازيل ورونالدو (0-1). وفاز الأتراك بمباراة المركز الثالث (3-2) مع أسرع هدف في تاريخ المونديال سجله هاكان شوكور بعد 10.8 ثانية.

المصدر: أ ف ب